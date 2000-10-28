Праздник дружбы, музыки и “Аниме” 23:55, 28 сентября 2018 г.



Масштабным культурным мероприятием завершился в Иркутске проект российско-японских молодежных обменов «Транссибирский поезд дружбы».

Инициатором проекта стало Генеральное консульство Японии в Хабаровске, а пассажирами «Поезда дружбы», прибывшего в Иркутск с Дальнего Востока, - представители японской молодежи, работающие и отличившиеся в спорте, культуре, бизнесе.

В Иркутск молодая и позитивная команда из Страны Восходящего Солнца привезла не только желание дружить и общаться, но и насыщенную культурную программу, в которой было всё: от постановочных поединков на самурайских мечах до музыки из знаменитых на весь мир японских «аниме».

23 сентября в Иркутском Музыкальном театре им. Загурского шоу было представлено сибирякам. В зале присутствовали. Гости из Японии покорили иркутян ярким «косплеем», танцами и перфомансом.

Но главным событием вечера, безусловно, стал концерт «Чарующие мелодии японских аниме». Музыка из популярных мультфильмов Хаяо Миядзаки прозвучала в исполнении симфонического оркестра Иркутского музыкального колледжа им. Ф. Шопена. Руководил российским оркестром японский дирижёр Кацуаки Миягава.

Действо сопровождалось танцевальными номерами, специально подготовленными к концерту детским ансамблем «Жемчужинки».

Иностранные участники и организаторы мероприятия, среди которых были консул и вице-консул Японии в Хабаровске, были приятно удивлены неподдельным интересом иркутян к жанру «аниме» и японской культуре в целом. А интернациональный состав участников мероприятия – подтверждение объединяющей силы музыки, без труда преодолевающей языковые и возрастные барьеры.