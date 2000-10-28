Схема движения на объездной дороге Первомайский – Университетский в Иркутске изменится 14:36, 28 сентября 2018 г.



Изменения связаны с ремонтными работами. Сегодня ночью частично закроют проезд в районе остановки "станция Академическая". Об этом сообщил сегодня на брифинге председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска Андрей Пономарев. Он продемонстрировал новую схему движения транспорта. Изменения коснулись движения шести автобусов под номерами маршрутов 22, 54, 64, 67, 83 и троллейбусов №7, 7к, 10, 10к.

Андрей Маковецкий, директор МУП "Иркутскгортранс": Маршруты 10,10к и 7 идут до конечной своей остановки "Железнодоожный университет", по старому "Жуковского". Оттуда будут курсировать бесплатные автобусы с вывеской до Маршала Конева. Совершенно бесплатно, автобусы новые.

Александр Гасин, и.о начальника дорожной инспекции ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России г.Иркутска: Ситуация будет сложная, не скрываем этого, в связи с чем просим водителей заблаговременно все-таки выбирать свой маршрут и быть внимательными на дороге. Со своей стороны мы оптимально приблизим экипажи ГИБДД к данному участку дороги. Будем оказывать взаимодействие и помощь.

Для водителей на улице Лермонтова временно установят светофор, появятся там и новые дорожные знаки. Изменения в движении связаны с перекладкой сетей водоснабжения. Реконструкция участка проходит в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Новая схема движения будет действовать с 29 сентября до 14 октября.