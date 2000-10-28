Байкальский государственный заповедник стал лидером в рейтинге самых экологичных туристических мест России 18:12, 27 сентября 2018 г.



Список составило Министерство культуры страны, сообщают на сайте заповедника. Критериями были уровень качества и безопасности, наличие экскурсоводов, спасателей, медиков и переводчиков. Также соотношение цены и качества услуг, наличие гостевых домов, доступность объектов для маломобильных граждан и возможности для отдыха и экскурсий. В общей сложности было представлено 123 объекта экотуризма. В топ-5, кроме Байкальского заповедника, также вошло "Заповедное Прибайкалье", природный заповедник "Столбы" и парк "Ергаки" в Красноярском крае и национальный парк "Кенозёрский" в Архангельской области. А Сибирский федеральный округ стал лидером экологического туризма в России.