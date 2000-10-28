Иркутская область присоединится ко Всероссийскому дню ходьбы 18:10, 27 сентября 2018 г.



Движение - жизнь. Иркутская область присоединится ко Всероссийскому дню ходьбы. Уже четвертый раз его проводит Олимпийский комитет страны. Участников будет ждать фитнес-разминка и маршрут длиной в два километра. Пешая прогулка - доступный вид физической активности для любых возрастов. К тому же снижает риск заболеваний сердца и помогает справиться с депрессией. Стартует мероприятие в Ангарске в субботу, 29 сентября, в 10.00. После финиша пройдет награждение. Заявки на участие подали уже более двух тысяч человек. Всероссийский день ходьбы также планируют провести в Тулуне, Бодайбо, Тайшетском, Зиминском, Иркутском районах.