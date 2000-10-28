Первый чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью прошел в Иркутске 18:09, 27 сентября 2018 г.



Ограничения возможностей здоровья не должны быть помехой в выборе специальности. Первый чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью прошел в Иркутске. "Абилимпикс"- это и название чемпионата и международного движения, к которому теперь присоединилась Иркутская область.

В течение двух дней студенты различных учебных учреждений демонстрировали навыки, которым они обучились. Это будущие медицинские работники, маляры, столяры, слесари, компьютерщики, портные. Всего было 11 компетенций и 80 участников. "Цель этого чемпионата не просто показать мастерство ребят, которые осваивают профессию, но и способствовать их дальнейшему трудоустройству. Все эти профессии востребованы на региональном рынке труда. И мы ожидаем, что этот чемпионат позволит работодателям в реальном времени увидеть те навыки, которые ребята получали и получают", - сказала Анастасия Гетмановская, начальник отдела профессионального образования министерства образования Иркутской области.

Олимпиады по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями в Иркутской области проводили и раньше. Но у международного чемпионата планка выше. Для участников всех уровней соревнований единые требования, регламент. Сегодняшние победители войдут в сборную области и уже в конце ноября поедут в Москву, где пройдет национальный чемпионат. Ну а в Иркутской области "Абилимпикс" теперь будет ежегодным мероприятием.