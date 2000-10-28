Губернатор Иркутской области и главы муниципалитетов обсуждают иркутскую пятилетку 18:04, 27 сентября 2018 г.



Разговор лицом к лицу прошел между губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и главами муниципалитетов как районного, так и сельского уровней. Встреча в рамках образовательного форума "Земля Иркутская" собрала 250 человек, они приехали из всех территорий области, даже самых отдаленных. Говорили о планах, о том, как предстоит работать вместе в ближайшие пять лет. Иными словами, говорили об относительно новом для региона понятии - иркутская пятилетка.

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Если мэры городов и районов приезжают в областной центр довольно часто, участвуют в заседаниях Госсоветов, то главы небольших территорий, поселковых образований зачастую не встречаются с губернатором области или видят его очень редко. А диалог нужен. И Сергей Левченко предложил сделать подобные встречи обязательными, чтобы, в том числе, решать вопросы органов местного самоуправления. "Я видел, что ну буквально 100 процентов обращений ко мне за эти два года, что эти форумы обязательно надо проводить, и они для глав муниципалитетов, особенно первого уровня, имеют очень большое значение", - отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Говорили о главных положениях госплана развития области на 5 лет. У него уже есть реальные направления. Но главное в этом документе - его должны создавать все жители области. Это труд совместный.

Николай Миронов, ответственный секретарь Госкомитета по планированию социально-экономического развития Иркутской области: Блок социальный, который включает в себя решение социальных задач. Я имею в виду конкретные меры социальной поддержки. Здесь меняются и некоторые подходы к управлению и реализации социальной политики. Мы будем стараться перейти на дифференцированную систему оплаты труда.

Наталья Воронцова, министр труда и занятости Иркутской области: Снижение доли бедного населения возможно только за счет роста заработной платы. У нас идет прирост соотношения зарплаты в социальной сфере по отношению к экономике. Основные тепы роста у нас сейчас в бюджетной сети. Когда средняя по экономике уже отстает.

О межбюджетных отношениях рассказала министр финансов Иркутской области Наталья Бояринова: "Мы с 1 января 2018 года, поддержав предложение Законодательного собрания, реструктуризировали задолженность по бюджетным кредитам на 7 лет. Что позволило освободить под финансовые нагрузки муниципальным образованиям почти на 900 миллионов рублей".

Форум "Земля Иркутская" рассчитан на два дня работы. Его участники планируют обсудить переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, профилактику коррупции и других правонарушений, а также участия муниципалитетов в проекте "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году.