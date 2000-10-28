Известный камнерез Сергей Фалькин представит свои работы иркутянам 17:57, 27 сентября 2018 г.



Он одушевляет камни. Художник из Санкт-Петербурга Сергей Фалькин привез в Иркутск десятки своих работ. Сегодня выставку мастера, который участвовал в восстановлении янтарной комнаты, открывают в галерее современного искусства. Как выпускник факультета журналистики стал одним из самых известных в России камнерезов, расскажем в следующем материале.

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"Минералы мало изучены. Приходится делать очень много пробной работы, экспериментальной работы, чтобы понять материал. А так как они все разные, в них есть рисунок, цвет, просвечиваемость или непросвечиваемость, разные возможности к обработке поверхности. Допустим, один минерал, у него жирный блеск, у другого стеклянный такой, злой, хищный блеск", - рассказывает Сергей Фалькин, художник, скульптор, камнерез.

О камнях Сергей Фалькин готов говорить часами. С минералами он знакомится больше 30 лет, но до сих пор, рассказывает, другом им не стал. Да это и невозможно, у каждого камня свой нрав и характер. А работает мастер с минералами со всего мира. Природа в каждом их оттенке и узоре показывает, кто самый гениальный художник. А мастер эту гениальность подчеркивает. Иногда идеи ему подсказывает сам камень. "Камень был со сколами, две полосы, вот эта темная полоса и светлая полоса вся в точечках. Еще камень был с керном, здесь был просверлен керн. И керн этот мне и подсказал ту литературную основу, это мне показалось ноздрей лося, который вынырнул из воды, и тут все сложилось. Мой товарищ-кузнец помог отковать из обыкновенного железа брутальные две пригоршни. Это аллегория счастья, он ест эту жизнь полными пригоршнями своими", - говорит Сергей Фалькин.

А вот "Улитка-мозаика" из фрагментов одного камня - мохового агата. Или жизнеутверждающая композиция "-60" , это уже бразильский агат. Сергей Фалькин родом из Бурятии. Закончил факультет журналистики Ленинградского университета. Два года работал в газете, а после в издательском отделе Эрмитажа: встречи с художниками и произведениями искусства захватили, и он стал скульптором-камнерезом. Участвовал в восстановлении янтарной комнаты. Сегодня его работы представлены в Эрмитаже. Выставлялись они и в Лувре. Холцедон, нефрит, сапфирин, обсидиан... Привез в Иркутск Сергей и бронзовые скульптуры. Вот, например, его версия "Тайной вечери". Кто здесь предатель, а кто верный ученик? Сейчас уже не разберешь. А этот колокол - проглотившая наживку рыба. И в отличие от своих сородичей она не молчалива.