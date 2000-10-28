Спикер Законодательного собрания Иркутской области рассказал о планах развития на ближайшие пять лет 17:50, 27 сентября 2018 г.



Мультифракционный парламент должен работать для одной цели - развития территории. Такую задачу обозначил спикер Законодательного собрания региона Сергей Сокол на своей первой пресс-конференции в новой должности. По каким ориентирам будет развиваться регион в ближайшие пять лет?

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"Ездить будем много", - так кратко Сергей Сокол обозначил свою позицию к вопросу развития территорий региона. Спикер считает: только на местах все проблемы видны, как на ладони. Первое, что нужно сделать, - наладить прозрачную схему работы между всеми уровнями власти. Чтобы главы территорий понимали, какое и к какому времени им ждать финансирование. "И регулярность перечислений денег, и адресность их перечислений, и их размер - это то, что нужно откорректировать в этих взаимоотношениях. Главы региона не будут извиваться, как уж на сковородке, без вовремя полученных каких-то средств", - сказал Сергей Сокол, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Межбюджетным отношениям с районами, по мнению Сергея Сокола, нужна серьезная перенастройка. Кроме того, есть смысл подумать и о возвращении части денег тем районам, которые дают существенную прибавку в областную казну, тем самым мотивируя их зарабатывать еще больше. Также нужно развивать малый и средний бизнес. Об этом говорит печальный опыт закрытия производств в моногородах. "Когда экономика субъекта основана на одном становом хребте, как у наших некоторых соседей, то это всегда приводит или может приводить к каким либо перекосам как в экономическом отношении, так и в политическом. А когда малый и средний бизнес являются основой экономики территории, то крепче базы просто не придумать", - уверен Сергей Сокол.

Иркутская область должна активнее включаться и в федеральные государственные программы, плотнее взаимодействовать с федеральным центром. По словам Сергея Сокола, уже достигнута договоренность с руководством федеральных министерств о встречах.