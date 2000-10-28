Выставка "Сокровища Эльдорадо" откроется в Иркутске 17:44, 27 сентября 2018 г.



3 тысячи лет истории под одной крышей. Выставка "Сокровища Эльдорадо" открывается в Иркутске. Экспонаты представляют наследие доколумбовых цивилизаций. Организаторы собирали предметы на протяжении восьми лет.

Артефакты из золота, серебра, полудрагоценных камней, керамики и даже ткани показывают самобытность старинной культуры, а также отражают концепцию пан-индейства, когда племена, которые жили в разные времена и на разных территориях, имеют единый дух. Свое название экспозиция получила неслучайно. Легенда о Эльдорадо - мифической стране, что славится драгоценностями - одна из ключевых у этих народов. На выставке можно увидеть искусство современных индейских художников из племен, которые сохраняют традиционный образ жизни и проживают на территории Канады, США, Мексики, Коста-Рики, Колумбии и Перу. "В XXI веке оно абсолютно не утратило актуальности, а наоборот, может являться плацдармом для нового дыхания всего современного искусства. И нам особенно было бы приятно представить то необычное искусство индейцев, которое не представлено в российских музеях", - сказал Ярослав Шадрин, организатор выставки "Сокровища Эльдорадо".

Одной из изюминок выставки станет редчайший артефакт из золота ацтеков. В России это единственный сохранившийся экспонат. Окунуться в историю древних цивилизаций можно в музейной студии Иркутского краеведческого музея до 21 октября.