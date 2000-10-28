Самая зрелищная профилактическая акция страны пройдет в пятницу в Иркутске 17:34, 27 сентября 2018 г.



С 17 до 19 часов у здания главного корпуса госуниверситета выступят известные музыкальные коллективы, а также врачи, ученые и волонтеры. А кульминацией станет масштабное проекционное шоу на старинном фасаде университета по технологии 3D-мэппинга. Над ним работали специалисты, которые проводили подобные мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге. Организаторы обещают: у зрителей возникнет ощущение чуда и полного погружения в мир иллюзий и фантазий.

И самое главное: в течение четырех часов в передвижном пункте будут работать специалисты центра СПИД. Каждый желающий может получить индивидуальную консультацию по вопросам ВИЧ-инфекции и защиты от нее, а также пройти бесплатно и анонимно экспресс-тест на наличие вируса иммунодефицита в организме. Результат сообщат уже через 15 минут. Акция проходит в Иркутске уже 3-й год подряд. Дважды ее признали лучшим мероприятием по профилактике ВИЧ-инфекции в России.