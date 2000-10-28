Запасов инсулина в Иркутской области хватит как минимум до конца года 17:27, 27 сентября 2018 г.



Перебоев с поставками жизненно важных препаратов нет, сообщили в региональном минздраве. Большую заявку со всех медицинских организаций собирают каждый год. По ней и закупают необходимые лекарства. Каждый квартал их развозят по территориям. Как это происходит, узнала съемочная группа программы "Новости".

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Аптечная база в Ленинском районе Иркутска. Именно отсюда расходятся льготные лекарства по всей области. Своего часа ждут и упаковки с инсулином. Хранят их обязательно при определенной температуре. Кстати, по этой же причине и не завозят запас на целый год - условия хранения нужно соблюдать. Сейчас на складе запасы до конца этого года. И примерно на половину первого квартала 2019-го. "Лекарственные препараты к нам поступают после закупки, которую организует министерство здравоохранения Иркутской области, поставщики доставляют нам препараты. Затем поступает разнарядка от министерства здравоохранения утвержденная. После сбора подтверждений с лечебно-профилактических учреждений мы начинаем формировать расход", - рассказала Ольга Бурыкина, начальник отдела льготного обеспечения Иркутской областной оптово-снабженческой аптечной базы.

Инсулин министерство здравоохранения закупает сразу на весь год. Лекарство для получателей региональной льготы обходится областной казне в 200 миллионов рублей. Примерно столько же тратят из федерального бюджета. Сейчас в аптеках инсулина только по федеральной программе - ОНЛП - осталось почти на 13 миллионов рублей. Впрочем, ситуации, когда льготник не может получить лекарство день в день, случаются. Но сразу жаловаться в минздрав не стоит. По закону обеспечить лекарством должны в десятидневный срок. "Есть так называемый отложенный спрос, когда в этой аптеке сегодня этого инсулина нет, потому что перед этим пришли три человека и получили этот инсулин. Он есть на территории, он есть на складе, он везде есть, но аптеке нужно заказать. Аптека в этом случае просит оставить рецепт, и завтра-послезавтра, в течение ближайших дней перезвонят и скажут, что препарат вас ждет в аптеке", - объясняет Елена Голенецкая, заместитель министра здравоохранения Иркутской области.

Каждый год диагноз "сахарный диабет" ставят все новым и новым пациентам. С начала двухтысячных число заболевших в Иркутской области увеличилось в четыре раза. Только в восьмой поликлинике Иркутска таких пациентов не меньше трех тысяч. Половина из них получает льготу. "На каждого пациента формируется ежегодно индивидуальная заявка в регистре и заказывается препарат, который непосредственно нужен ему. Препарат приходит в аптеку ежеквартально и доктор-эндокринолог либо участковый врач выписывает рецепты ежемесячно на каждого пациента", - сообщила Ольга Асауленко, зам.главного врача Иркутской городской клинической больницы №8.

Препарат могут выписать и на более длительный срок. Но только в исключительных случаях. Например, когда предстоит дальняя поездка. В остальном частые визиты к врачу за рецептом оправданы, уверены медики. Ведь каждое посещение - это возможность еще раз проконтролировать свое состояние.