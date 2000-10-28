В Иркутске задержан поджигатель автомобиля 14:35, 27 сентября 2018 г.



Виновный найден. Накануне во дворе дома по улице Баррикад в Иркутске подожгли автомобиль. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Они осмотрели повреждение, опросили возможных свидетелей и очевидцев, после чего в кратчайшие сроки установили личность и задержали подозреваемого. Как оказалось, преступник проник в иномарку, чтобы совершить кражу, не обнаружив там ценных предметов, устроил поджог, скрывая свои следы. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное 167 статьей уголовного кодекса Российской Федерации.