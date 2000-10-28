Повысить социальные выплаты для родителей детей-инвалидов 14:29, 27 сентября 2018 г.



Такой законопроект планирует рассмотреть Госдума России. Сейчас трудоспособные родители или опекуны, у которых есть ребенок-инвалид 1 группы, получают ежемесячно 5500 рублей. При этом платят только тем, кто не работает и занимается воспитанием детей, ухаживает за ними. Родители не раз обращались в Госдуму с жалобами. Пособие слишком низкое, ежегодная индексация не предусмотрена. Сейчас выплату планируют увеличить на 6,5 тысяч рублей. Это сопоставимо с прогнозом минимального размера оплаты труда в России в начале 2019 года. Если законопроект одобрят, он вступит в силу 1 января.