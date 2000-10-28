Хоккейный клуб "Байкал-Энергия" одержал крупную победу в Кубке России над студенческой сборной страны 14:27, 27 сентября 2018 г.



В первой 15-минутке матча студенческая сборная России создала несколько опасных моментов у ворот иркутян, но это ни к чему не привело. Счет открыл игрок иркутской команды Артем Фероян. После чего на студентов обрушился шквал голов. По словам главного тренера "бело-синих" Андрея Рушкина, на игру ставили задачи не пропустить гол и в последние 20 минут забить 4. Почти получилось: забили 3, а один мяч все-таки пропустили. Счет матча - 7:1 в пользу "Байкал-Энергии". И уже сегодня команду ждет заключительная игра первого этапа Кубка России. Соперник - "Сибсельмаш". Из семи команд зоны "Восток" дальше проходят только две. Сейчас иркутяне занимают шестое место.