В Иркутской области увеличилось количество нетрезвых судоводителей 14:24, 27 сентября 2018 г.



12 пьяных только за неделю. В Иркутской области увеличилось количество нетрезвых судоводителей. С начала навигационного периода зафиксировали 23 правонарушения и половину из них оформили в минувшие выходные. Нарушителей поймали в Иркутске, Братске, Ангарске, в Казачинском, Жигаловском, Иркутском и Киренском районах.

Сотрудники ГИМС подчеркивают: алкоголь - главная причина происшествий со смертельным исходом. Сейчас инспекторы патрулируют акваторию. Работают более 150 человек и 46 судов. Специалисты напоминают: если судоводитель пьян, находится под действием наркотиков или уклоняется от прохождения медицинского освидетельствования, судно заберут. Вернуть его можно будет только после оплаты штрафа. Кроме того, судоводителя лишают прав на два года.