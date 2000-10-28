Бронзовые медали Первого национального чемпионата рабочих профессий "Навыки мудрых" завоевали иркутяне в Москве 18:50, 26 сентября 2018 г.



Там на территории ВДНХ прошло соревнование, которое собрало участников из 26 регионов России. Впервые чемпионат по стандартам WorldSkills провели среди специалистов в возрасте за 50. В какой профессии показала себя иркутская команда, расскажем далее.

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Заведующая лабораториями и профессор кафедры маркшейдерского дела и геодезии Иркутского технического университета демонстрируют принципы работы с тахеометром. Этот прибор - один из самых важных в их специальности, геодезии. Правда, на чемпионате рабочих профессий в Москве показывать свои навыки нужно было на более новой модели. Это и подвело: рассчитывали иркутяне на более высокие места. "Для нас как для профессионалов все было понятно: какие действия выполнять, что за чем идет и что как. Технически только прибор был новый. Учитывая, что прибор был для нас новый, мы допустили некоторые ошибки и заняли третье место. Хотя те, кто заняли второе место, обошли нас всего на 0.8 балла. Жестко было. Нас отделяло от серебра совсем чуть-чуть", - сказали Александр Загибалов, Лариса Шешукова, участники чемпионата рабочих профессий "Навыки мудрых".

Александр Загибалов на чемпионате еще и провел мастер-класс. Всего соревновались специалисты в возрасте 50+ в 26 компетенциях, то есть профессиях от парикмахерского искусства и кондитерского дела до сантехники и графического дизайна. Основная цель чемпионата - показать, что люди более старшего возраста не просто конкурентоспособны, они с удовольствием учатся новому, получают другие профессии и преуспевают в них.

Иркутская область в движении WorldSkills участвует уже три года. Дважды отправляли представителей на всероссийский конкурс, и не без успеха. "В 17 году у нас ребята получили медальоны за профессионализм, это так называемое четвертое место, а в 18 году в Южно-Сахалинске участвовали в национальном чемпионате "Молодые профессионалы" и заняли второе место по компетенции "Начальная школа" и получили медальон "за профессионализм", мальчик у нас бармен, студент нашего техникума", - рассказала Анастасия Гетманская, начальник отдела профессионального образования Министерства образования Иркутской области.

Если соревнование среди профессионалов старшего возраста станет популярным, возможно, уже в следующем году нас ждет региональный этап чемпионата "Навыки мудрых".