Два летчика-испытателя и инженер-испытатель прошли обучение на самолете МС-21 18:08, 26 сентября 2018 г.



Два летчика-испытателя и инженер-испытатель Европейского агентства по безопасности полетов прошли обучение на самолете МС-21. Они изучили конструкцию авиасудна и руководство по летной эксплуатации. Обучение специалисты проходили на тренажерах и на самом лайнере, в том числе, с имитацией отказа двигателя. Теперь летчики знают, как заходить на посадку и уходить на второй круг. Также они знакомы с основными характеристиками устойчивости и управляемости самолета. После обучения сотрудники Европейского агентства получили доступ к полетам по программе сертифицированных испытаний МС-21. Курс для них провели испытатели и ведущие инженеры опытно-конструкторского бюро имени Яковлева.