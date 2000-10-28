Новые машины скорой помощи получили медучреждения Иркутска, Ангарска, Шелехова, Иркутского района 17:30, 26 сентября 2018 г.



Приезжать к пациентам вовремя даже в самые отдаленные поселки. Новые машины скорой помощи передали сегодня руководителям медучреждений Иркутска, Ангарска, Шелехова, а также Иркутского района. 28 автомобилей класса А укомплектованы оборудованием первой необходимости. Это аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные ингаляторы, фельдшерские и акушерские наборы. Всего в этом году в Иркутской области закупили 192 машины скорой помощи для всех территорий, так что теперь медицинский автопарк на 80% состоит из техники не старше пяти лет. Такого не было за всю постсоветскую историю.

Оксана Вельм, главный врач Шелеховской районной больницы: На этих территориях проживает от 7000 человек до 3000 человек. Поэтому одна единица техники полноценно в круглосуточном режиме будет обслуживать эту территорию. Данными машинами будет выполняться скорая медицинская помощь и неотложная медицинская помощь, которая нам позволит соблюсти доезд до 20 минут и прибыть точно вовремя к нашим пациентам.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Наша очень упорная работа по сокращению средств на проведение конкурсов дала нам возможность сэкономить 18 миллионов, и мы еще закупим 12 автомобилей до конца этого года, и еще получат сельскохозяйственные районы.

Кроме того, сейчас правительство области предлагает увеличить финансирование программы развития здравоохранения и закупить дополнительно почти 50 "скорых" класса В и С. Это специализированные машины и реанимобили, которые позволяют оказывать помощь и транспортировать больных в самых тяжелых случаях. Поправки в бюджет рассмотрят на осенней сессии областного парламента.