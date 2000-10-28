Иркутских школьников отправили на экскурсии по малым предприятиям города 17:22, 26 сентября 2018 г.



Как выбрать профессию и на кого пойти учиться? Пока ученики старших классов не могут определиться с выбором, предприниматели озабочены нехваткой кадров. Чтобы объединить работодателей и потенциальных сотрудников, иркутских школьников отправили на экскурсии по малым предприятиям города. Кто сейчас востребован на рынке труда и как начать свой бизнес с нуля, подростками рассказали профессионалы своего дела.

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Как выглядит пицца из ресторана доставки знают все. А вот где и как ее готовят - не каждый. Именно с этого помещения на 6-й Советской и начиналась крупная на сегодняшний день сеть. Сейчас это восемь точек по всему городу, открывают девятую. А начинали шесть лет назад с доставки блюд японской кухни. Ставка на то, что потребность в еде будет всегда, оправдалась. Сейчас в клиентской базе заведения тысячи контактов. А вот рабочих рук не хватает. "Профессия повар не популяризирована. Это профессия очень интересная. Конечно, сложная, целый день на ногах стоять. Но, тем не менее, есть потенциал развития, карьерного роста. Начинает он с заготовщика и может дорасти до старшего смены, бренд-шефа", - рассказывает Аюр Дамбиев, соучредитель сети пиццерий.

"Ориентир в бизнес для школьников" - это идея администрации Иркутска. В прошлом году отдел поддержки предпринимательства запустил пилотный проект. Тогда в нем участвовали всего несколько школ и компаний. Во второй раз желающих и с той, и с другой стороны оказалось больше. Сегодня это 27 школ и 14 малых предприятий: салон красоты, гончарная мастерская, дизайн-студия, ветеринарная клиника. Все они в свое время воспользовались помощью от государства: получили субсидию для бизнеса из бюджета Иркутска. Так что начинать свой бизнес с нуля вполне возможно. "У школьников отложилось, что юристы и экономисты - наиболее высокий спрос. Сейчас получается, что предложения опережает спрос. То есть нет такого спроса от предпринимателей. Этим проектом мы хотели показать, что рабочие профессии востребованы", - сказала Наталия Попова, начальник отдела поддержки предпринимательства администрации г.Иркутска.

Ознакомительные экскурсии для старшеклассников решили проводить в сентябре, чтобы до выпускных экзаменов еще было время определиться если не с профессией, то хотя бы с направлением, в котором хотелось бы развиваться.