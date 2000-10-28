Первые медали по всестилевому карате завоевали иркутские спортсмены 17:17, 26 сентября 2018 г.



Таких наград в Иркутске еще не было. Первые медали по всестилевому карате появились в регионе. Их привезли спортсмены с чемпионата России, который завершился накануне в Анапе.

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Бои, которые принесли первые награды по всестилевому карате в спортивную копилку Иркутской области. Роман Малов и Владимир Высоцкий - единственные спортсмены, которые выступили на чемпионате России по всестилевому карате от нашего региона. Молодые люди признаются: завоевать медали было непросто. "Объединяется очень много организаций, и у судей, у каждого свое мнение. То есть на одном татами могли сидеть судьи по фудокану, по шотокану, по традиционному карате, и у каждого свой взгляд на определенный вид техники, и они могли иногда не совпадают во мнении, происходили споры. Это была единственная сложность на соревнованиях, а так все, в принципе, хорошо было", - сказал Роман Малов, призер чемпионата России по всестилевому карате.

Сложность была в том, что этот вид боевого искусства сравнительно молодой, но уже смог доказать свою состоятельность, просуществовав четыре года, то есть полный олимпийский цикл. За это время федерация всестилевого карате России организовала и провела большое количество спортивных мероприятий разного уровня. Чемпионат России провели в четвертый раз. Этому событию уделили много внимания, так как по его результатам спортсмены получили спортивные разряды и звание "мастера спорта России". Тенденция прогрессивного роста этого вида спорта сегодня очевидна. "Да, я думаю, несомненно, он будет продвигаться вперед, не будет стоять на месте, будет двигаться. Я думаю, Европа скоро будет, чемпионат Европы и мир, все будет впереди еще", - отметил Владимир Высоцкий, призер чемпионата России по всестилевому карате.

Всестилевое карате сейчас на пике популярности. Именно этот вид боевого искусства – главный конкурент олимпийскому направлению карате. "Сейчас именно на международном уровне преобладает всестилевое карате, потому что если мы говорим в олимпийском карате вошло только ОКА – ограниченный контакт, то всестилевое карате – это и работа в средствах защиты с борьбой и полный контакт", - говорит Ия Малова, старший тренер иркутского отделения национальной федерации карате фудокан-шотокан России.

В чемпионате России по всестилевому карате приняли участие около 400 спортсменов из 46 регионов страны. Поединки проходили на 8 татами. С 10.00 до 18.00 спортсмены сражались за победу. Самыми сильными конкурентами для наших земляков были первооткрыватели боевого искусства – каратисты из Подмосковья, а также участники из Набережных Челнов и Краснодарского края.