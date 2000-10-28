Новый вид клещевого энцефалита исследуют ученые - байкальский 15:40, 26 сентября 2018 г.



Новый вид клещевого энцефалита сейчас исследуют ученые. Пока он официально не зарегистрирован, но специалисты уже дали ему название - байкальский. Ученые говорят: этот вирус мутировал из уже существующих и представляет реальную угрозу, тем более вакцины от него пока нет. Как и когда нашли новый штамм и как исследуют клещей на наличие вирусов? В лабораторию со смертельно опасными насекомыми заглянула съемочная группа программы "Новости".

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В этом холодильнике лежит материал для исследования, а именно: сотни клещей. Живыми их заморозили до температуры почти -80 градусов, чтобы потом провести все необходимые исследования. Но на этом жизнь клещей после смерти не заканчивается. Замороженное паукообразное ждет еще целый ряд экспериментов. Сначала клеща растирают в специальной пробирке, потом заливают раствором и крутят в центрифуге, ну и напоследок кипятят. Все это по-научному называется исследование методом полимеразной цепной реакции - так выявляют РНК И ДНК. Смотрят, каким именно вирусом заражен тот или иной клещ. "Если берем одного клеща, то можно потратить целый день. Выделяем, амплифецируем, типируем. Если это сто клещей, то разбивается на три-четыре дня. День - выделение, день - амплификация, электрофорез и результат", - объясняет Лилия Степаненко, старший научный сотрудник НИИ БМТ ИГМУ.

Впервые о новом подвиде вируса клещевого энцефалита заговорили еще в конце 80-х. Зараженные клещи тогда появились в Эхирит-Булагатском районе. Эта местность была "богата" на зараженных членистоногих. Все три вида энцефалита - дальневосточный, сибирский и европейский - господствовали на одной территории. В итоге вирус мутировал и образовался новый - байкальский. Несколько лет назад от него в Монголии умер человек. Специалисты говорят: решающими в лечении являются первые три дня. Важно, чтобы вирус не начал свое разрушительное воздействие на мозг человека. Сейчас против нового вируса будут подбирать вакцину, прежняя уже недостаточно сильная. "Мы уже планируем на этом вирусе создать вакцину новую. Чем она будет отличаться от других? Вакцина уже есть - европейская, дальневосточная, у нас в России делают. Они сами по себе защищают хорошо. Но все равно попадаются случаи: человек вакцинированный заболевает и умирает. Уже были такие случаи. То есть постоянно идет поиск новых вакцин", - говорит Юрий Джиоев, заведующий лабораторией молекулярной вирусологии и биотехнологии НИИ БМТ ИГМУ.

О новом вирусе официально заявят уже завтра на Международной конференции по трансмиссивным инфекциям. В Иркутск приедут специалисты из Африки, Европы, Китая. Проблема клещевых инфекций сейчас активно обсуждается по всему миру. Вирусы мутируют, а значит, пришло время обсудить новые методы борьбы за здоровье и жизнь человека.