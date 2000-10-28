14 мертвых щенков обнаружили жители иркутского микрорайона Березовый 14:43, 26 сентября 2018 г.



Жестокость меры не имеет. Страшная находка в микрорайоне Березовый в Иркутске. В роще, которая находится возле дворов, сегодня обнаружили 14 мертвых щенков. Жители и защитники животных пытаются разобраться в данной ситуации. На место выехали полиция и эксперты.

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Такое ужасное зрелище увидела девушка во время прогулки с маленьким ребенком. Эта картина повергла в шок жительницу микрорайона Березовый. 14 бездомных щенков были уложены в ряд. Девушка сразу отправила фотографию в мессенджер в группу, где общаются жители микрорайона, чтобы уточнить подробности случившегося. После этого информация дошла до защитников животных. "14 щенков примерно месячного возраста, некоторые из них с видимыми повреждениями брюшной полости. Мы вызвали полицию, сейчас будет проведена экспертиза, установят причину смерти", - сообщила Елена Прадчук, президент фонда защиты бездомных животных "Байкальский ковчег".

Рядом находятся две школы. В роще ходит много детей. Школьники говорят, что часто видели щенков, которые жили здесь, в лесу. Возле деревьев еще стоят миски. Щенков подкармливали местные жители. И тут же обитали взрослые собаки.

Сейчас все социальные сети пестрят сообщениями о том, что убили щенков подростки 12-13 лет. Но полицейские поясняют: такие выводы делать пока рано. По их версии, их все-таки загрызли собаки. Дети не имеют к этому отношения. "В ходе проверки установлено, что их на самом деле загрызли собаки. Об этом свидетельствуют очевидцы, которых установили сотрудники полиции. В настоящий момент нет оснований полагать, что к этому причастны физические лица", - сказал Игорь Иванов, сотрудник пресс-службы главного управления МВД России по Иркутской области.

Тем временем, зоозащитники настаивают на экспертизе. Завтра они намерены забрать трупы животных у полицейских и отправить их на вскрытие ветспециалистам. Именно ее результаты и помогут воссоздать точную картину произошедшего.