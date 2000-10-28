"Время денег": самая дорогая в Сибири картошка, но дешевые яйца и фасоль 14:36, 26 сентября 2018 г.



Данные приводит Иркутскстат, сравнивая изменения цен в регионах с начала этого года. В три раза с декабря прошлого года подорожала капуста, на 50% картофель и на 15% лук и морковь. Стоит ли ожидать дальнейшего роста цен и как поведет себя российский рубль? Ответы в рубрике "Время денег".

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Откуда картофель, морковь и капуста? Ответ на этот вопрос - момент очень важный в ценообразовании. Равно как и то, какой сезон на дворе. Если корнеплоды из ближнего зарубежья, цена, разумеется, выше. А если это еще и молодой урожай - тем более. Сейчас же, в конце сентября, эти овощи уже из местных хозяйств. Поэтому картофель, например, с весенних 40 рублей опустился до 25. Хотя и остается самым дорогим по сравнению с другими сибирскими городами. В целом же отследить изменения цен на фрукты-овощи непросто.

По данным Иркутскстата, за первое полугодие 2018-го повысились цены на пшено – на 20%, сахар - на 40%, сливочное масло – на 6%. А говядина подорожала почти на 5%. Куриное яйцо, напротив, подешевело, говорит статистика. А вместе с ним горох и фасоль. Плюс минус 10-50 рублей качается маятник цен на сыры.

Между тем россиян снова пугают санкциями. А это, показывает опыт, непременно сказывается на стоимости продуктовой корзины. Еще один тревожный звонок не в пользу рубля - это позиция Минфина закупить валюту при росте цен на нефть. "Существует спор между Центробанком и Минфином: стоит ли покупать валюту до декабря. Если Минфин примет такое решение, то курс рубля будет падать, если такого решения принято не будет, то можно ожидать, что рубль останется в коридоре 66-67,5", - прокомментировала Надежда Грошева, экономист.

По данным Центробанка России, на сегодня курс евро составляет 77рублей 68 копеек, а американский доллар 66 рублей 15 копеек. Это чуть ниже вчерашних показателей. Но тенденцией, увы, не назовешь.