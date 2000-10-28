Гран-при фестиваля "Человек и природа" получил фильм якутских кинематографистов "Царь-птица" 14:24, 26 сентября 2018 г.



Кино о самом важном: о жизни на Земле. В Иркутске подвели итоги Международного кинофестиваля имени Валентина Распутина "Человек и природа". Призы вручили лучшим, по мнению жюри, документальной, игровой, научно-популярной, полнокупольной картинам и социально-экологическому ролику. О фильмах-победителях расскажем в следующем материале.

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Байкальский международный кинофестиваль "Человек и природа" остается одним из немногих в мире, где главная тема - экологическая. Это кино о единстве человека и природы, а значит, о жизни. Кто-то показывает, какой вред наносят люди планете, кто-то пытается разгадать ее тайны, кто-то восхищается ею. В этом году впервые в конкурсную программу включили социально-экологические ролики. Еноты-барабанщики, сортирующие мусор, не оставили шансов другим участникам. Приз уехал в Белоруссию.

Приз "Байкал" за остроту поставленной проблемы достался фильму "Ковчег Анотэ". О климатических изменениях в нем рассказывают на примере трагедии тихоокеанского государства Кирибати, которое буквально уходит под воду вместе со ста тысячами жителей. В номинации "Документальное кино" победу одержал фильм "Пластиковый Китай". Там, на отравленной земле, люди живут с надеждой на счастливое будущее своих детей.

А кому вручить гран-при, жюри решило единогласно. "Есть такой очень важный для меня момент, и здесь я присматривалась к каждому члену жюри, есть такое понятие, может быть, не совсем грамотное с точки зрения русского языка, для меня: "торкнуло – не торкнуло". Бывает, картина вылизана профессионально, но она эмоционально не задевает, а где-то есть шероховатости, но это настолько искренне и сильно, она бьет в сердце", - сказала Наталия Гугуева, председатель жюри кинофестиваля "Человек и природа".

Прямо в сердце зрителей ударил фильм "Царь-птица". Это малобюджетное якутское кино, в котором сплелись вековые традиции и легенды народа, любовь к родному краю, мудрость и доброта простого человека. 30-е годы, к двум старикам в глухую деревню прилетает священная птица - орел. Прогонять его они не смеют. И живут вместе, в одном доме. Исполнитель главной роли Степан Петров всю жизнь работал шофером. Уже 35 лет он играет в любительском театре своего села Кёрдэм. Недавно Степану Дмитриевичу присвоили звание заслуженного артиста Якутии. С "Царь-птицы" в 73 года для него началась большая актерская карьера. "Такие фильмы надо ставить и молодое поколение надо учить свои обычаи уважать, надо к природе относиться бережно. Чтобы молодые люди знали свои обычаи, корни", - считает Степан Петров, актер, исполнитель главной роли в фильме "Царь-птица".

Фильм снят по рассказу Василия Яковлева "Со мною состарившаяся лиственница", основанному на реальных событиях. "Царь-птица" летом получил главный приз Московского международного кинофестиваля. Возможно, он представит Россию на премии "Золотой глобус". Такое вот малобюджетное, но большое российское кино. К слову, иркутские кинематографисты тоже получат возможность снимать фильмы. "Будет финансироваться малобюджетное игровое кино, и будет объявлен конкурс на заявки, сценарии. Будет сниматься пока один фильм. Значит, мы будем ожидать от иркутских кинематографистов хороших фильмов, которые будут участвовать в фестивале", - сказал Сергей Мирошниченко, президент кинофестиваля "Человек и природа".