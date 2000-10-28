Гран-при Международной ассамблеи "Байкальская сюита" завоевал танцевальный коллектив из Братска 18:42, 25 сентября 2018 г.



Гала-концерт Международной ассамблеи искусства детского и молодежного творчества под названием "Байкальская сюита" прошел в музыкальном театре имени Загурского в рамках Дней русской духовности и культуры "Сияние России". На праздничной сцене выступили лучшие коллективы Иркутской области.

Именно с таким весельем прошла Международная ассамблея "Байкальская сюита". Представители 28 муниципальных образований Иркутской области боролись за звание лучших. За победой приехал и танцевальный коллектив из Братска. Они выиграли на закрытом конкурсе в городе Сочи и надеются на победу в Иркутске. "К этому номеру мы долго подходили, долго готовились, искали материал. Усиленно готовились, отрабатывали, очень технически сложный номер, технически и ритмически сложный. Но, я думаю, наши дети справляются с этим", - говорит Елена Паженцева, руководитель танцевального коллектива "Огоньки" г.Братск.

Ассамблея проходила в три этапа. Молодые люди показывали творческие способности по трем направлениям: хореографическое искусство, вокальное мастерство и народные ремесла. Первый этапы прошли в городах Усть-Кут, Ангарск, Братск, поселке Усть-Ордынский. "Только вчера, например, хореография, более 117 номеров отсмотрели. Уже лауреатов, победителей отборочных туров. То есть детей очень-очень много, они разных возрастов, из разных уголков нашей области, и, конечно, мы рады, что такое большое количество детей участвует", - сказала Ольга Аксаментова, заместитель министра культуры и архивов Иркутской области.

Победителем в вокальной номинации стал хор "Ровесник" из Эхирит-Булагатского района, в номинации художественного мастерства победил Родион Шестаков из Черемховского района. А гран-при получил танцевальный коллектив "Огоньки" из Братска. "Дети очень талантливые, очень хорошие. Их номера даже лучше, чем профессиональные", - отметил Ивата Морихиро, художественный руководитель балета Бурятского академического театра оперы и балета имени Г.Ц.Цыдынжапова.

Гости признали, что фестиваль оказался успешным. А в будущем ассамблея "Байкальская сюита" может получить статус традиционного праздника в Иркутской области.