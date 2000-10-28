Без тепла и воды остались жители одного из кварталов в Братске 18:18, 25 сентября 2018 г.



Там прорвало водопровод горячего водоснабжения на магистральных сетях. Из-за аварии отключили тепло и горячую воду в жилых домах и коммерческих объектах. Ситуация усугубляется тем, что на месте работ были размещены ларьки и палатки. Торговые объекты пришлось перенести.

"Поиск течи осложнялся наличием строений в охранной зоне тепловой сети, а также пересечением смежных кабельных линий. Поэтому нам пришлось отключить полностью и подающий обратно трубопровод. То есть весь сорок пятый отключить от теплоснабжения. Просим проявить внимание и терпение", - сообщил Вячеслав Туренко, управляющий ООО "Правобережный тепловой район".

На месте аварии выкопали котлован. Рабочие откачивают накопившуюся воду. Затем бракованный участок труб заменят на новый. Яму засыплют землей, а торговые павильоны вернут на место. Тепло и горячую воду в дома обещают подать уже завтра.