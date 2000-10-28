Именитые фигуристы дали мастер-класс иркутским спортсменам 17:49, 25 сентября 2018 г.



Звездный состав впервые приехал в Иркутск. Олимпийские чемпионки, чемпион и бронзовый призер первенства России по фигурному катанию дают мастер-классы. Елена Ильиных, Юлия Липницкая, Максим Мирошкин и Егор Бритков проводят занятия для профессионалов и любителей. Всего в сборе участвуют 25 спортсменов.

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С пяти лет второй дом для Анны - лед. Он занимает несколько часов в день. Ежегодные соревнования по всей России, призовые места. Для спортсменки фигурное катание не просто хобби - целая жизнь. "У меня есть мечта получить КМС по фигурному катанию. Продолжать заниматься и отрабатывать тройные прыжки. Вообще мне эти сборы очень нравятся. Я их ждала, они проводились в августе, вот приехали сейчас в Иркутск. Еще мне нравится, как они проводят тренировки, усердные с постановкой прыжков, специальные задания дают", - говорит Анна Иванова.

У каждого тренера свой секрет отработанный годами: ледовые тренировки, хореография и растяжка. Помимо этого, нужно создать красивую форму тела, музыкальный слух и убедительный образ. Это одна из основ фигурного катания.

Елена Ильиных вместе с другими фигуристами проводит сборы уже полгода. Это второй приезд. До этого были в Ангарске, теперь решили взять наставничество над талантливыми иркутянами. "Есть огромное желание. Видно, что дети стремятся. Дети хотят. У детей горят глаза. Они готовы работать. Готовы идти на что-то. Жертвовать даже школой. Поэтому на самом деле главное - желание, а все остальное, я надеюсь, у этих деток будет, и мы готовы помогать, приезжать и все, что в наших силах, делать для достижения результата", - сказала Елена Ильиных, олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Фигуристы чувствуют себя, как рыбы в воде. Девять дней усидчивых занятий и пять часов изнурительного труда дают свои плоды.