Слет юнармейцев прошел в иркутском центре "Патриот" 17:45, 25 сентября 2018 г.



Юнармейцев в Иркутске становится больше. Местное отделение военно-патриотического движения - крупнейшее в Сибири. В него вступило уже более 600 человек. Сегодня школьники и педагоги 13 школ собрались на внеочередной слет в городском центре "Патриот".

С нового учебного года в нем обучаются 200 курсантов. Они изучают военную историю и основы морского дела, занимаются военно-медицинской, инженерной и общей военной подготовкой. На встрече решили: при центре "Патриот" нужно создавать роту юнармии. "В своем роде это единственный учебный центр, аналогичных и по масштабу, и по задачам, которые мы перед собой ставим, в России и в муниципалитетах сегодня не существует. Не все из вас свяжут жизнь с армией, но та подготовка, которую вы здесь получите, и тактическая, и боевая, и моральная, она с вами пройдет через всю жизнь", - отметил Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Кроме того, с прошлого года центр "Патриот" поэтапно приводят в порядок. Уже отремонтировали два этажа здания и плац, установили ограждение вокруг территории. С 1 октября строители возьмутся за 3 этаж и кровлю.