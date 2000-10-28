"Дары Юга" ждут иркутян на выставке в "Сибэкспоцентре" 17:32, 25 сентября 2018 г.



Осень - время запасаться витаминами. В сезон простуд и гриппа необходимо поддерживать организм в тонусе. Чтобы дело не дошло до лекарств, пора переходить на полезные напитки: морсы и компоты из натуральных сухофруктов. Где найти самые вкусные лакомства? Расскажем далее.

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Золотая осень ассоциируется не только с палитрой красок за окном. Погода радует последними теплыми днями. Самое время поддержать организм и добавить в рацион сезонные витамины. Цены на свежие фрукты на прилавках магазинов начинают кусаться. Да и не обладают уже всеми полезными свойствами. Поэтому наступает пора запасаться сухофруктами. О приготовлении и заготовках этого лакомства знают на Кавказе. В восточной кухне сушеные яблоки, груши, дыни и абрикосы заслужили почетное место. А в дуэте с пряными специями помогают справиться с любым авитаминозом.

- В каждой семье у нас что-нибудь восточное готовят. Я очень люблю восточную кухню, поэтому сегодня пришла. Что-нибудь себе подберу вкусненькое.

- Мне очень нравятся соусы. Кизил со сливой. Мне нравится, чтобы был пряный и слегка кисло-сладкий.

Разнообразие специй и пряностей, а также настоящие изыски в Иркутске можно найти в "Сибэкспоцентре". Сегодня здесь открылась выставка "Дары юга". Фермеры привезли натуральные и полезные деликатесы, а также сухофрукты и сладости - заряд витаминов на весь холодный сезон. "Привезли наши традиционные деликатесы. Это мясные деликатесы, бастурма, суджук. Наши сыры, которые славятся веками: сулугуни, брынза, чечел. Также линейка сыров, сделанная на Кубани, выдержанная от 3 до 6 лет в красном вине, в шампанском", - рассказал Карен Хачатурян, фермер.

Кубанские сыроделы специально приезжают в Голландию на мастер-классы, чтобы научиться искусству и классическому производству этого молочного деликатеса. Иркутянам предлагают попробовать как самые оригинальные, так и традиционные сорта сыров. Выставка "Дары Юга" продлится до 30 сентября.