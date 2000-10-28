Иркутские каратисты успешно выступили на чемпионате Европы 16:49, 25 сентября 2018 г.



Встретили победителей. 22 медали разного достоинства привезли иркутские каратисты с чемпионата Европы.

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Поцелуи, объятия, цветы и шары – так встречали победителей чемпионата Европы по шотокан-карате. Они прилетели сегодня из Берлина, где заработали 22 медали в разных категориях. "Моя команда в эту победу, в эти награды вложила всю свою душу, мы усердно готовились все лето к этому чемпионату. Для нас это была очень важная поездка, именно на эти соревнования, и я считаю, что это были самые важные соревнования в моей жизни", - сказала Виктория Сергеева, призер чемпионата Европы шотокан-карате.

Чемпионат Европы по карате – увлекательное зрелище. Два дня наши спортсмены сражались за победу с участниками из разных стран. У команды были очень сильные соперники из Германии, Израиля, Швейцарии, Ливана, Англии. Соперники показали: уровень российских спортсменов высок. "Самые сильные соперники на этом чемпионате - спортсмены из Великобритании и Израиля. У них хорошая техника, они не боятся атаковать, сильные удары, против них действительно сложно было", - признался Илья Балушкин, призер чемпионата Европы шотокан-карате.

Из Иркутска в Берлин отправились десять участников. Спортсмены отмечают: на успех боя влияет множество факторов. "Подготовка, мотивация перед началом боя. Был страх выходить сразу в первый бой, а потом уже входишь в кураж и завоевываешь бой", - считает Максим Агеев, призер чемпионата Европы шотокан-карате.

Победа любит подготовку. К чемпионату Европы наши спортсмены усиленно готовились несколько месяцев. Это позволило им впервые получить такое количество медалей. "Мы планировали ехать уже год. Все лето готовились. У нас летом на Байкале были сборы учебно-тренировочные. И здесь уже в городе 1,5 месяца готовились", - сказал Сергей Балушкин, президент федерации традиционного шотокан-карате Иркутской области.

Впереди спортсменов ждут усиленные тренировки и новые достижения. Со своими соперниками каратисты встретятся на татами в Англии. Именно там пройдет чемпионат мира в 2020 году.