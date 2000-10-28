Тульские врачи снова едут в Иркутск 14:33, 25 сентября 2018 г.



Операции по методу доктора Ульзибата проведут на следующей неделе, 4 и 5 октября. Записаться к медикам могут дети и взрослые от 2 до 30 лет со спастическими формами ДЦП. Через небольшие проколы хирурги разбивают спайки в мышцах и возвращают пациентам свободу движений. Вся процедура занимает около 20 минут. Методике профессора Валерия Ульзибата почти четверть века. Но использовать ее могут только врачи из Тулы, где работал доктор. Поскольку приехать в центральную часть России могут не все пациенты, медики сами ездят по стране и проводят операции.