В Ольхонском районе волонтеры спасали лес от яйцекладок непарного шелкопряда 14:31, 25 сентября 2018 г.



Спасти лес от опасного вредителя. С такой целью волонтеры вышли на уборку зеленого массива от яйцекладок непарного шелкопряда в Ольхонском районе. В бухте Сохтор они вручную очистили около 100 гектаров леса.

Сложность в том, что вредители откладывают яйца в труднодоступных местах: на склонах между камнями, под корнями и в трещинах коры деревьев, поэтому пришлось осматривать каждый участок местности. Собранный материал сожгли. В 2018 году ситуация с непарным шелкопрядом в Ольхонском лесничестве осложнилась, вредитель распространился на площади около 3000 гектаров. На данный момент в Иркутской области продолжаются обсуждения для разрешения на химическую обработку зараженной вредителями территории.