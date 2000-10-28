Иркутские спортсмены заняли призовое место на Кубке России по стрельбе из лука 14:27, 25 сентября 2018 г.



В Улан-Удэ прошел Кубок России по стрельбе из лука. Участвовало более 200 человек из разных регионов страны. В блочном луке спортсмены из Иркутска заняли второе место среди женщин.

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После небольшого отдыха тренировки продолжаются. Нужно готовиться к областным соревнованиям, который пройдут уже очень скоро. Тренер с 18-летним стажем, а также одна из трех членов команды призеров в Кубке России Ольга Осипова поделилась впечатлениями от соревнований. "Эмоции радуют, во-первых, мы уже не первый раз становимся призерами кубков и чемпионатов России. Поэтому для нас это было несложно", - сказала Ольга Осипова, старший тренер по стрельбе из лука.

Правильная стойка, ровная спина - и это только минимум того, что должен держать стрелок. Прежде чем отпустить тетиву, нужно прицелиться и настроиться. На первый взгляд кажется, что сложного ничего нет. Но выдержка и физическая подготовка нужна хорошая. Лук имеет натяжение от 16 до 20 килограммов. И очень сложно растянуть тетиву именно вот в этом диапазоне. "Сложность - это, наверное, познать технику стрельбы из лука. Мы работаем правой лопаткой, работают мышцы спины, весь плечевой пояс задействован", - говорит Валерия Гришкевич, мастер спорта по стрельбе из лука.

В Иркутской области секция по стрельбе из лука одна, и попасть в нее не так просто, отбор строгий. Спортсмены занимаются годами, чтобы достичь результатов. В этом году 5 лучников получили разряд мастера спорта.