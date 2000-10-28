В Иркутске вынесен приговор руководителю "Сберегательной кассы" 14:20, 25 сентября 2018 г.



Срок условный, а миллионы настоящие. Кировский районный суд Иркутска вынес приговор руководителю кредитного потребительского кооператива "Сберегательная касса". В 2014 году мужчина открыл офисы в Иркутске, Ангарске и Шелехове и принимал вклады на очень выгодных условиях - до 42% годовых. В конце 2015-го финансовая организация прекратила выплаты, офисы закрылись, сотрудников уволили. За время работы "Сберегательная касса" успела заключить договоры с 89 гражданами, в основном обманутые вкладчики - это пенсионеры от 60 до 98 лет. Объем уголовного дела составил 50 томов, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Иркутской области. Обвиняемого приговорили к четырем годам лишения свободы условно.