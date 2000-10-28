Трамвай и пассажирский автобус не поделили дорогу в Иркутске 14:11, 25 сентября 2018 г.



Авария произошла сегодня в семь часов утра на пересечении улиц Депутатская и Советская. Трамвай двигался по первому маршруту в сторону центра. В это же время дорогу пересекал автобус, он следовал от остановки "Аэропорт".

Это был первый рейс "тройки" в этот день. В салоне, по оценке водителя автобуса, находились 15 человек. Кто виноват в ДТП, сейчас выясняют полицейские. Они устанавливают все обстоятельства аварии. "Я стоял, зеленый у меня загорелся, я поехал. Начал уже ехать, и он оттуда пролетел на красный. И ударил меня, я отлетел", - рассказал водитель автобуса.

Из-за столкновения пострадали шесть человек. Региональный минздрав сообщает, что троих увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Им уже оказали всю необходимую помощь. Еще один пострадавший от госпитализации отказался.