Кедровые орехи станут еще дороже 20:45, 21 сентября 2018 г.



Тем, кто любит кедровые орехи, самое время запасаться полезным лакомством. С завтрашнего дня и без того высокая цена значительно вырастет. А зимой ценный деликатес и вовсе исчезнет с прилавков магазинов.

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Орех свежий, каленый, ядра, шишки. Всего понемногу и в ограниченном количестве. Такая ситуация сейчас на рынках Иркутска. Орех в этом году не уродился. Специалисты поясняют: хороший урожай бывает один раз в четыре года. Все остальное время кедр отдыхает и балует нас лишь незначительными порциями целебного лакомства.

Сегодня за один килограмм свежих орехов просят 550 рублей. А уже завтра за них придется заплатить на 150 рублей больше. По таким ценам в большом количестве покупают в основном туристы. А иркутяне ограничиваются скромными порциями. Тем временем продавцы опасаются, что зимой, когда все запасы кедрового ореха закончатся, они останутся без работы.

Ситуацию отслеживают в Министерстве лесного комплекса Иркутской области. Там нам пояснили, что дефицит орехов в этом году связан с погодными условиями. "Видимо, при зарождении семян, шишечек была какой-то катаклизм. Может быть, была засуха, либо, наоборот, было дождливо, и в это время пыльца не опыляет. Ну то есть это чисто биологический вопрос, никакого криминала нет, это возобновится на следующий год. Значит, будем ждать урожай хороший", - сказала Татьяна Манчур, замначальника отдела воспроизводства лесов министерства лесного комплекса Иркутской области.

Ну а нам пока стоит перейти на другие дары природы, для которых нынче был урожайный год: брусника, клюква, черника ну и, конечно, садовые ягоды - облепиха, малина, смородина. Тем более, что цены на них пока не кусаются.