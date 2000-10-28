Байкальский экологический водный форум завершился в Иркутске 20:40, 21 сентября 2018 г.



Решили не останавливаться на достигнутом. Байкальский экологический водный форум завершился сегодня в Иркутске. Но работа над его главной темой - взаимосвязь экологического качества воды и здоровья человека - продолжится.

Участники форума обсудили вопросы международного сотрудничества по сохранению уникальной экосистемы Байкала. Провели дискуссию о влиянии загрязненной атмосферы на состояние озера. Работа шла на площадках пленарных заседаний и восьми тематических секциях, одна из которых затрагивала актуальную тему въездного туризма в Иркутскую область "Байкал - время отдыхать в России." Затронули и больной вопрос обращения с твердыми бытовыми отходами. В регионе необходимо разработать и реализовать систему мониторинга потенциально опасных объектов. Участники подвели итоги форума и внесли свои предложения в резолюцию. В документ включены 53 пункта рекомендаций.

Андрей Крючков, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области: Те резолюции, которые были выработаны, они будут услышаны на федеральном уровне, и, соответственно, предложения, которые будут озвучены в итоговой резолюции, мы их направим непосредственно в Минприроды РФ.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Результаты, полученные в процессе работы, обязательно принесут практическую пользу. Второй БЭВФ полностью оправдал наши ожидания.

Также Сергей Левченко отметил, что Байкальский экологический водный форум стал эффективной площадкой для взаимодействия власти, бизнеса и общества.