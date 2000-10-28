Изъятые взятки направят в пенсионный фонд России. Что думают об этом иркутяне 20:33, 21 сентября 2018 г.



Больше коррупционеров в стране - спокойнее на пенсии. Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, который позволит обогатить пенсионный фонд России. Туда направят все денежные средства в виде изъятых взяток и от продажи имущества разоблаченных коррупционеров на выплату страховых пенсий. Таким образом, считают депутаты, это позволит расширить перечень доходов, зачисляемых в бюджет пенсионного фонда. И самая интересная информация: объем таких денежных средств в ближайшие пять лет может составить почти два!!! миллиарда рублей. И сегодня мы спросили мнение иркутян: поможет ли это нашему пенсионному фонду?

- Инициатива-то хорошая, но, мне кажется, ничем особо не поможет. Надо как-то более радикально это менять.

- Навряд ли, думаю, это поможет, потому что непонятно, что потом будет с ними. Потом, возможно, их опять заморозят и направят по другому назначению.

- Просто они уйдут, только не в пенсионный фонд. Они уйдут, мне кажется, по карманам тех же.

- Надо более глубинные реформы проводить в пенсионной среде, а не изымать и потом перенаправлять. Отнять и поделить - это, конечно, здорово, но это не работает.