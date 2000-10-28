"Чарующие мелодии японских аниме" прозвучат в Иркутском музыкальном театре 17:22, 21 сентября 2018 г.



"Чарующие мелодии японских аниме" в исполнении симфонического оркестра. В воскресенье, 23 сентября, в Иркутском музыкальном театре музыку из любимых мультфильмов исполнит оркестр музыкального колледжа имени Шопена, за дирижерским пультом будет гость из Японии Кацуаки Миягава. Концерт пройдет в рамках года страны Восходящего солнца в России, его организует Генконсульство Японии в Хабаровске. Мелодии для вечера выбирали, основываясь на рейтинге самых популярных аниме среди российских зрителей. Начало концерта в 19.00.