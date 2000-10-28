Артисты Камчатского театра драмы и комедии представят свои спектакли иркутянам 17:20, 21 сентября 2018 г.



Спектакли с края земли увидят иркутяне. Камчатский театр драмы и комедии открывает гастроли на охлопковской сцене. Сегодня гости из Петропавловска-Камчатского играют "Женитьбу Фигаро" Бомарше.

Эффектные костюмы и декорации, выполненные в стиле французской живописи XVII века и музыка Моцарта сочетаются с хитами итальянской эстрады. Поставил комедию молодой режиссер, выпускник школы-студии МХАТ Никита Рак. Больше трети труппы Камчатского театра драмы и комедии - это выпускники Иркутского театрального училища. Так что поездка в столицу Восточной Сибири для редко гастролирующих артистов - подарок судьбы. "Гастроли для нас - это счастье, это такая возможность посмотреть со стороны на себя, на свой коллектив. Гастроли в Иркутск - для нас это счастье, потому что это наша родина, здесь наши родители, одноклассники, однокурсники", - говорит Екатерина Пивинская, артистка Камчатского театра драмы и комедии.

Также в иркутском репертуаре театра на Камчатке притча о любви "Медея", комедия "Игра на три миллиона" и сразу два спектакля по Островскому - "Красавец-мужчина" и "Блажь". К слову, эти гастроли обменные. В ноябре артисты Иркутского драматического отправятся в Петропавловск-Камчатский с ответным визитом.