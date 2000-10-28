Воспитанники иркутских спортивных школ посетили мастер-классы чемпионов 14:52, 21 сентября 2018 г.



Мастера спорта, чемпионы Европы, олимпийский призер - настоящие звезды спортивного мира приехали в Иркутск. В рамках благотворительного матча "Шаг вместе" они провели мастер-классы по мини-футболу и баскетболу для воспитанников спортивных школ. О том, как учат быть чемпионами, - в рубрике "Спорт в лицах".

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Чемпион России в пляжном футболе, вратарь Андрей Мельников учит своих юных коллег по цеху правильным падениям и способам отбивать мяч. А рядом с игроками работает Андрей Бухлицкий - заслуженный мастер спорта России, один из лучших пляжных вратарей мира. И хотя оба ведущих мастер-класса - вратари, учат они и точным ударам в створ. Для молодых футболистов даже такая небольшая тренировка с именитыми спортсменами - большой опыт. "Звезды, уровень высокий, чувствую волнение очень большое", - признается Роман Добровольский, участник мастер-класса.

А у баскетболистов свои задачи. Новый уровень контроля мяча. Попробуйте, например, перехватывать два мяча руками. Или удержать один мяч на другом. Сложно? Но не для президента Российской федерации баскетбола. Это не просто обучение технике. "Кто выйдет на середину показать, как получается?" - спрашивает Андрей Кириленко. И когда игроки нерешительно переглядываются, говорит: спорт - это лидерство. Это уверенность в себе, умение быть готовым выйти в центр и взять на себя ответственность: я пойду! После такого урока стеснительных на площадке не остается. Молодые баскетболисты получили уникальный шанс сыграть вместе с чемпионами Европы. На паркете Алексей Саврасенко, Никита Моргунов, Сергей Быков. "Я был восхищен, как они выглядят. Я думал, они пониже. Я был в полном восторге, это что-то космическое. Я увидел своих кумиров, это очень круто", - делится Богдан Волошин, участник мастер-класса.

А после Андрей Кириленко свободно общается с юными поклонниками баскетбола, рассказывает: да, татуировка есть, но появилась уже в 30, когда выбор осознанный. Против Майкла Джордана играл 4 раза, а возвращаться в ЦСКА не собирается. "Этот великий человек, играл в NВА, собственно, у меня такая же мечта, я тоже хочу попасть в NВА, попробовать пробиться. Большое это событие для меня лично, потому что я до этого не разговаривал с такими большими личностями, не слушал, это очень большой опыт", - сказал Евгений Кузенков, участник мастер-класса.

Мастер-классы в рамках благотворительного матча "Шаг вместе" уже становятся хорошей традицией, так что, возможно, в следующем году юные иркутяне вновь будут учиться мастерству у звезд спорта.