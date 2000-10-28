В благотворительном баскетбольном матче в Иркутске сыграли знаменитые спортсмены, звезды кино и театра 14:39, 21 сентября 2018 г.



В иркутском дворце спорта "Труд" состоялся благотворительный баскетбольный матч. Посмотреть на встречу знаменитых баскетболистов, олимпийских чемпионов и, конечно, звезд кино и театра пришли сотни болельщиков. Но их внимание и поддержка нужны были не только игрокам. О главных героях праздника в следующем материале.

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Это не просто баскетбольный матч, а большой праздник спорта. Вход на трибуны сделали свободным, чтобы все фанаты игры смогли оценить встречу уникальных по составу команд: "Звезды форума" против "Иркутской области". Впрочем, знаменитости есть по обе стороны. Во второй раз в благотворительном матче участвует известный актер, иркутянин Виталий Абдулов. Еще один знаменитый земляк - бобслеист Александр Зубков - также не смог пропустить такое событие. "Уже второй год подряд более уверенно. С такими людьми, с профессионалами баскетбола, я думаю, главное не мешать и аккуратно играть, красиво играть. Мы всегда в форме себя держим, независимо от того, где мы находимся, в каком статусе", - сказал Александр Зубков, олимпийский чемпион, бобслеист.

И все же главные герои дня - дети. Все они получили в подарок такие нужные в повседневной жизни кресла-коляски. С тяжелой формой ДЦП передвигаться самостоятельно практически невозможно. Поэтому такой помощник незаменим для уличных прогулок и дальних поездок. Теперь у этих детей есть возможность чаще бывать вне дома. "Это мероприятие, которое объединяет людей, которые в обычной жизни не всегда пересекаются, - это привлечение внимания к детям, которые в этом очень нуждаются", - отметил Илья Резник, министр спорта Иркутской области.

Второй по счету благотворительный матч - это уже традиция. Возможно, что она закрепится в Иркутской области надолго. На игру в следующем году уже собирается приехать Гоша Куценко, руководитель благотворительного фонда помощи детям "Шаг вместе". В этом году привлечь внимание к детям с тяжелым диагнозом приехал президент Российской федерации баскетбола, заслуженный мастер спорта страны Андрей Кириленко. "Конечно же, для них это возможность выйти, возможность увидеть людей, которых обычно видят по телевизору, поговорить, взять автограф, сфотографироваться и вообще побыть частью большого праздника. Я считаю, что это очень важно. Для нас это ничего не стоит, для нас это хорошее настроение, и мы можем свое время посвятить такому делу", - говорит Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола.

Именно Андрею Кириленко губернатор Иркутской области Сергей Левченко пообещал открыть в регионе детско-юношескую школу баскетбола. Заниматься там смогут тысячи начинающих спортсменов. Ведь баскетбол - один из самых любимых видов спорта жителей области.

Игроки держали болельщиков в напряжении всю игру. Если в первой десятиминутке лидировали "Звезды", вторая закончилась хоть и с минимальным, но все же преимуществом команды "Иркутская область". Но это был, наверное, единственный матч, где победить должна дружба, поэтому уже в последние минуты счет на табло стал равным.