Хоккеисты "Байкал-Энергии" вничью сыграли с "Уральским трубником" – 4:4 14:20, 21 сентября 2018 г.



Хоккеисты "Байкал-Энергии" сыграли свой первый официальный матч сезона. Соперником иркутян был "Уральский трубник" из Первоуральска. Четкий контроль мяча, постоянное движение и быстрый пас позволили иркутянам вести в матче. После 20-й минуты игры счет 4:1. Но дальше началось самое интересное.

"Бело-голубые" продолжали владеть территорией, но опасных моментов стало в разы меньше. В это время "Уральский трубник" поймал свою игру. С интервалом в две минуты им удалось забить три гола. После этого счет стал равным - 4:4. На последней минуте встречи иркутяне отлично разыграли угловой, правда, забить не удалось, удар прошел мимо ворот. Победу удержать, к сожалению, не получилось. Главный тренер "Байкал-Энергии" Андрей Рушкин не отчаивается из-за упущенных очков и комментирует игру так: "У нас новая команда, нам нужно пробовать игроков. Я должен посмотреть всех, кто на что способен, кто что может". А 22 сентября иркутяне сыграют с командой "Енисей" из Красноярска.