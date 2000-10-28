200 тысяч иностранных туристов посетили Иркутскую область за восемь месяцев 14:16, 21 сентября 2018 г.



Иркутская область становиться популярным направлением у туристов. За последние восемь месяцев наш край посетили почти 200 тысяч иностранцев. Это вдвое больше по сравнению с 2017-м. Основной поток туристов идет из Китая. Цифра рекордная за сезон - более 132 тысяч человек. На втором месте представители республики Корея - это более 16 тысяч человек. Затем отдыхающие из Германии, Франции и Монголии - 15 тысяч человек.