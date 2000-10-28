Более 300 килограммов омуля изъяли у жителя Бурятии 14:13, 21 сентября 2018 г.



Байкальский омуль вновь стал добычей браконьера. Более 300 килограммов запрещенной к вылову рыбы вез на продажу житель Бурятии. Его задержали в Слюдянском районе.

Во время досмотра автотранспорта сотрудники ГИБДД и управления Россельхознадзора обнаружили в автомобиле 11 мешков с омулем. У водителя не было при себе ветеринарных сопроводительных документов. С его слов, рыбу его попросили перевезти в Иркутск за вознаграждение незнакомые ему мужчины. Нарушитель привлечен к административной ответственности. Он заплатит штраф. Его сумма по закону составляет от 300 до 500 тысяч рублей. А груз задержан сотрудниками полиции до выяснения всех обстоятельств.