Работы лучших учителей Иркутска представили на выставке "Мой мир" 14:10, 21 сентября 2018 г.



Они учат детей и совершенствуются сами. Педагоги Иркутска создали выставку картин и фотографий под названием "Мой мир". Организатор - Дом учителя. Работы выполнены в различных техниках. Конкурсантов выбирали по критериям: оригинальность замысла, эстетичность и содержание. С самыми выдающимися учителями - победителями конкурса - встретился мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он познакомился с экспозицией и выразил благодарность педагогическому составу.

"Дополнительная нагрузка, которую вы на себя берете сами, вовлекаясь в эти процессы, будь-то рисование, пение или еще что-то еще, и стараетесь и детям это передать, - это огромная, нужная, полезная составляющая вашего труда", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутск

Также глава города обсудил с учителями перспективы развития муниципальной системы образования. Работа Дома учителя помогает преподавателям расти в творческом и профессиональном направлении. Для них организовывают мастер-классы, лекции, тренинги, в которых за время работы дома учителя приняли участие более 3,5 тысяч педагогов.