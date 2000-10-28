Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Слюдянском районе 13:56, 21 сентября 2018 г.



ЧП произошло сегодня около десяти часов утра. Пострадавших и погибших нет. Происшествие случилось на участке "Слюдянка-Ангалоска", поезд двигался с грузом в областной центр. Экологической угрозы нет, а вот задержки пассажирских поездов избежать не удалось. Уже три состава идут с опозданием по времени. Это направления Москва - Владивосток, Иркутск - Улан-Батор и Новокузнецк - Владивосток. Пока задержка составляет от полутора до двух часов. На место происшествия оперативно выехали два восстановительных поезда со станций "Слюдянка" и "Иркутск-Сортировочный". Сейчас в причинах происшествия разбирается специальная комиссия ВСЖД.