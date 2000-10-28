Второй Байкальский экологический водный форум проходит в областном центре 21:05, 20 сентября 2018 г.



Сохранить и восстановить источник жизни - Байкал. А также найти эффективные способы решения проблем самого чистого озера планеты. Во второй раз Байкальский экологический водный форум объединил специалистов многих стран.

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Здесь есть все для очистки воды: от обычных фильтров до установок промышленных масштабов. Проблема для нашего региона очень актуальная. А уж для страны и даже мира одна из самых главных. Тем более, чистая вода и здоровье человека - вещи неразделимые. Это и стало основной темой второго Байкальского экологического водного форума. В этом году здесь собралось около тысячи участников из России и 32 зарубежных стран. "Сегодня идет завершение подготовки национального проекта экологии, это один из проектов, которые реализуются в рамках майских указов президента. Подготавливается федеральный проект по сохранению уникального озера Байкал", - сказал Иван Валентик, заместитель министра природных ресурсов и экологии России.

Байкалу сейчас действительно пристальное внимание. Очистка его акватории и прибрежных зон идет ежегодно. Волонтеры собирают мусор, призывают туристов сортировать отходы. К этому привлекают все больше молодежи. Только так можно сформировать экологическое мировоззрение и создать новое эко-поколение. В программу форума как раз включены дискуссии и мастер-классы, интеллектуально-познавательные игры и квесты, экологические уроки, тренинги для молодежи. Что примечательно, в такую работу включились и участники других стран. "Мы пригласили представителей и руководителей молодежных парламентов почти всего мира. Десятки стран принимают участие вместе с нами, с нашим молодежным парламентом, обмениваются опытом", - отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Идея проведения водного форума принадлежит губернатору Иркутской области. Девиз второго - "Байкал - источник жизни". На выставке 75 экспозиций. Кроме систем очистки воды, представили инновационные технологии по сбору, переработке и утилизации отходов. Лучшие из них пойдут в работу, чтобы сохранить самое чистое озеро на Земле.