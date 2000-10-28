Реальные доходы россиян упали за последний месяц 18:42, 20 сентября 2018 г.



По данным Росстата, это произошло впервые с начала года. За август кошельки жителей похудели на один процент в годовом исчислении. Средняя заработная плата составила чуть больше 41-й тысячи рублей, это на три процента ниже, чем в июле. По мнению экспертов, причина снижения доходов - инфляция и девальвация рубля. Мы спросили у иркутян, чувствуют ли они, как изменения в экономике страны отражаются на личном бюджете?

- На мне это отразилось. В моей семье, мои родители немного зарабатывают. Мы экономим. Мы многодетная семья, и нам зарплату не повышают.

- Дети всегда хотят вкусняшек всяких, а теперь уже надо думать, не всегда можно. Уже что-то подешевле приходится брать.

- Что я могу сказать - отрицательно. На моей жизни конкретно. У меня, допустим, у сына ипотека. Мы ему помогаем. И, соответственно, сами понимаете, как мы живем.

- Хотелось бы, чтобы в нашей стране исправилась ситуация. Потому что хочется детей баловать, себя баловать, ну и окружающих. Смотришь со стороны, что люди ужимаются. Берут более необходимые продукты нежели роскошь какую-то.

- Не могу детей учить нормально. Дочка сейчас учится, а не хватает средств.

- Плохо, конечно. Хочется большего себе позволять. Хочется путешествовать .

- Я просто процитирую великих людей: "Вы там держитесь, все будет хорошо".