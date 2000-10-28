Съезд лучевых диагностов и лучевых терапевтов в Иркутске собрал отечественных и зарубежных специалистов 18:21, 20 сентября 2018 г.



Без их помощи лечение невозможно. Томография, ангиография, рентген - самые современные методики лучевой диагностики обсуждают в Иркутске врачи на пятом, юбилейном, съезде лучевых диагностов и лучевых терапевтов Сибирского федерального округа.

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Что такое боль в спине, Сергей Полуэктов знает не понаслышке. Этим летом, в июле, недуг атаковал с такой силой, что невозможно было лежать, не то что ходить. Диагноз - межпозвонковая грыжа. Семь дней назад ее удалили, и сегодня Сергей готовится к выписке. "Было страшно, так как операция проводится рядом с костным мозгом. И возможность, что не буду ходить, если что-то там, но специалисты здесь хорошие, мне объяснили все доходчиво, и перед самой операцией я был уже более-менее спокоен", - рассказывает Сергей Полуэктов, пациент ФГБНУ "Иркутский научный центр хирургии и травматологии".

Операцию Сергею сделали по самым современным методикам. Не только удалили грыжу, но и зафиксировали позвоночно-двигательный сегмент специальными имплантами и кейджами. "Мы не просто удаляем грыжу и освобождаем нервы, мы еще фиксируем позвоночник. Это дает возможность пациенту вставать, ходить на следующий день после операции. Конкретно этот пациент на работу выйдет через полтора месяца. Это тоже важно", - говорит Виталий Потапов, зав. отделением нейрохирургии ФГБНУ "Иркутский научный центр хирургии и травматологии".

Но проведению любой операции, тем более на позвоночнике, предшествует тщательная диагностика. Сейчас специалисты работают на цифровой аппаратуре с хорошим качеством изображений и малой дозой лучевой нагрузки. Заболевание можно увидеть уже на ранних стадиях. Это помогает поставить правильный диагноз и выбирать тактику лечения.

Надежда Поздеева, зав. отделением рентгенологии ФГБНУ "Иркутский научный центр хирургии и травматологии": Уникальное в нем то, что имеется данная ортопедическая стойка, которая позволяет сделать снимок во весь рост путем сшивания изображений.

Владимир Сороковиков, директор ФГБНУ "Иркутский научный центр хирургии и травматологии": На сегодняшний день я как член правления социохирургов России могу с гордостью говорить, что иркутская медицина по позвоночнику, в частности, стоит на передовых позициях не только в России, но и в мире.

На съезде представители Австрии, Республики Беларусь, Кореи. Делились опытом и специалисты из столицы. "Из-за размеров страны люди не могут приезжать на конгрессы общества в Москву, люди приезжают, но не могут все. Поэтому мы стараемся во всех крупных регионах с определенным интервалом, и Сибирь - важнейший регион России, проводить эти конференции, чтобы приблизить знания и опыт обсуждений ближе к врачам", - сказал Валентин Синицын, президент Российского общества рентгенологов и радиологов.

Всего в Иркутской области сегодня работают около 300 врачей-рентгенологов и 600 рентген-лаборантов.